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Antalya’da ev ve depo yangını

Antalya’da ev ve depo yangını
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Antalya’da çıkan ev ve depo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'da çıkan ev ve depo yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ev ve iş yerine ait bitişik depoda çıkan yangın sonrası alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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