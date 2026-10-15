Antalya'da eski eşini eşarpla öldüren Hızır Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet verildi

Antalya'da boşandığı eşi Hanım Biçer'i eşarpla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hızır Çelik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Olay, 11 Eylül 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çelik, Biçer'i eşarbıyla boğdu, ardından yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Yaklaşık 3 saat sonra evden ayrılan Çelik, olaydan yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi.

Çelik'in daha sonra Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Biçer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çelik'in ilk ifadesinde, "Eve beraber gittik, eski konuları açtı. O esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

Eve birlikte girdiler, elinde poşetle tek başına çıktı

Olay öncesi ve sonrasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, Hanım Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açmasının ardından ikilinin eve geçtiği görüldü. Kayıtlarda, bir süre sonra elinde poşetle evden tek başına çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve siteden ayrıldığı anlar yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hızır Çelik'in boşandığı eşi Hanım Biçer'i ikametinde eşarpla boğarak öldürdüğü, ardından Biçer'e ait cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Çelik hakkında "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ile "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşması, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hızır Çelik, Hanım Biçer'in ağabeyleri müşteki Resul Biçer ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı.

"Buradan çıkıp çocuklarımı alıp, yurt dışında yaşamak istiyorum"

Sanık Hızır Çelik, son savunmasında, "Cinayet işlemedim, işlemek isteseydim ilk gün gerçekleştirirdim. Soyut bir şey inkar edilebilir ama somut bir şeyin inkar edilmesini anlamıyorum" dedi. Aldatıldığını ima ederek boşandıktan sonra kendini hayat kadını gibi hissettiğini sölyeyen Sanık," Ona göre yaşıyordum, yapabileceklerimden korktuğum için 6-7 ay öyle yaşamaya çalıştım. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyordum. Hanım'ın ailesiyle baş etmek mümkün değil, boşanma öldür dediler. 8 ay boyunca kaçmaya çalıştım, çocuklarımı korumak için her şeyi yaptım. Birini öldürmek istesem inşaat işi yapıyordum, bir yere götürür öldürürdüm. 1 yıl boyunca cinnet halinde yaşadım. Hayatım boyunca çalıştım, hırsızlık yapmadım. Hayatıma yeni düzen kurmak için kız arkadaşım Svetlana var hayatımda. Buradan çıkıp çocuklarımı alıp, yurt dışında yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haksız tahrik indirimi uygulanmadı

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hızır Çelik'i "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Heyet, Çelik'in "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan ise beraatine karar verdi.

"Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı"

Duruşmanın ardından açıklama yapan, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, "Bir önceki celsede mütalaa verilmişti. Mütalaa doğrultusunda haksız tahrik indirimi uygulanmadan emsal niteliğinde bir karar aldık. Bu kararın diğer cinayet dosyalarında da uygulanmasını istiyoruz. Her ne kadar fazlasıyla haksız tahrik indiriminde faydalanmak için maktullere iftiralar atılmış olsa da bu dosyada bunu görmedik. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı