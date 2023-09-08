Antalya'da eski belediye başkanı intihar etti

Antalya'nın Demre ilçesinde eski belediye başkanı Adnan Genç, oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti. Olayın ardında, Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu tarafından öldürülen eşi olduğu belirtildi.