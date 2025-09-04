Antalya'da Eş Zamanlı Asayiş Uygulamaları: 7 Bin 960 Kişi Sorgulandı

Antalya'da polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen asayiş uygulamalarında 7 bin 960 kişi sorgulandı, yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı, uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kent genelinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildi. "Umuma açık ve nargile sunumu yapan iş yerleri", "park ve bahçeler" ile "mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslar ve dilencilere yönelik" yapılan denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edildi.

Çalışmalarda 7 bin 960 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 267 iş yeri, 75 kavşak ve cami önü denetlendi. 617 araç kontrol edilirken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı. Eksiklikleri tespit edilen 9 iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Ayrıca 5 araç ve 14 şahsa idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda bir şahıs hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapılırken, üzerinde bulundurduğu bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANTALYA