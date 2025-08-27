Antalya'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı

Antalya'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında plakasız elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüye 15 bin 712 TL para cezası kesildi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Y.'nin kullandığı 06 BOD 883 plakalı otomobil, Fahrettin A. A.'nın kullandığı plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü çarpıştığı otomobile alınarak sağlık ekibini bekledi. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde tescilli plaka takmadığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsüne 15 bin 712 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

