Antalya'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, kontrolü kaybedilen elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde elektrikli bisikletin hakimiyetini kaybedip yere düşen çocuk yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kolundan yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında olay yerine gelen gazeteciler ve sürücünün arkadaşları, sağlık ekipleri gelene kadar A.Ö. ile konuşarak moral vermeye çalıştı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
