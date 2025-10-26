Haberler

Antalya'da Ekim Ayında Yazdan Kalma Sıcak Günler

Güncelleme:
Antalya'da Ekim ayının sonlarına yaklaşırken, hava sıcaklığı 26 dereceye ulaşarak kış mevsiminin etkisinden uzak bir atmosfer sunuyor. Kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde yaz keyfini çıkarıyor.

Antalya'da Ekim ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde kış şartları hakimken sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları 18 derecelerin altında seyrederken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Ekim ayının sonları olmasına rağmen Ankara'da hava sıcaklığı 16, İstanbul'da ise 18 derece olarak ölçülürken Antalya'da güneşli ve sıcak hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyunun ise 25 derece dolaylarında ölçüldüğü turizm kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldurdu.

Birçok vatandaş aileleri ve arkadaşları ile birlikte sahile yakın yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, kimileri de kumsalda denize girerek veya güneşlenerek sıcak havanın keyfini çıkardı. Konyaaltı Sahili'nde Pazar gününü ailesi ile birlikte piknik yaparak değerlendiren Burçin Aldemir, "Biz Antalya olarak şanslıyız. Cennette yaşıyoruz. Antalyamız deniziyle de, sıcağı ile de gayet güzel. Diğer illerimizde güzel, ama Antalya bir başka. Gayet hava güzel, şu anda bizde pikniğe geldik. Denize karşı kahvaltımızı yapacağız" dedi. - ANTALYA

