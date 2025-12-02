Antalya'da Ehliyetsiz Sürücü Trafik Kazası Yarattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü minibüs ve motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.'nun kullandığı 07 SZ 868 plakalı Tofaş marka otomobil, A.Y. idaresindeki 07 BUA 468 plakalı motosiklete, ardından da H.S.'nın kullandığı 07 J 2108 plakalı şehir içi halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolün ardından otomobil sürücüsü A.U.'nun ehliyeti olmadığı belirlenirken otomobil sürücüsü ve otomobil sahibine ayrı ayrı 18 bin 677 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA