Antalya'da Eğlence Mekanında Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da bir eğlence mekanında işletmecileri ve çalışanlarının sahte kadın profilleriyle erkekleri dolandırdığı, itiraz edenleri ise silah zoruyla tehdit ettiği tespit edildi. 'Son Kadeh' operasyonu ile 29 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı.

Antalya'da bir eğlence mekanı işletmecileri ile çalışanlarının sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri açarak tanıştıkları erkekleri iş yerine getirip, 8-10 katına çıkan hesabı ödemek zorunda bıraktığı tespit edildi. İtiraz eden müşterileri silah gösterip tehditle ödemeye zorlayan 12'si erkek toplam 29 şüpheli, polisin 'Son Kadeh' adlı operasyonuyla yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının işletmecileri ve çalışanlarının sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri açarak erkekleri mekana yakın bir yere yönlendirdikleri, şahısların burada mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanarak eğlenme bahanesiyle işletmeye götürüldükleri, mekanda düzenlenen adisyonların çok sayıda kalem eklenerek şişirildiği, diğer eğlence mekanlarına kıyasla 8-10 katına varan hesaplar çıkartıldığı ortaya çıktı. Müşterilerin hesaba itiraz etmesi üzerine ise şüphelilerin silah göstererek, cebir ve tehditle nakit, kredi kartı ya da mobil bankacılık üzerinden hazır kredi kullandırarak ödemeye zorladıkları, elde edilen paraların işletme yöneticileri ve çalışanlar arasında günlük olarak belirli oranlarda paylaşıldığı tespit edildi.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 aylık çalışma neticesinde olaylara karıştıkları tespit edilen 17'si kadın toplam 29 şüpheli, "Son Kadeh" adı verilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 99 adet fişek, suça konu çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi. "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
