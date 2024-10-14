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Antalya'da Eczaneye Giren Hırsız Yakalandı

Antalya'da Eczaneye Giren Hırsız Yakalandı
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Serik ilçesinde bir eczaneye girerek ilaçlar ve para çalan hırsız, daha önce hapis cezası aldığı öğrenilerek tekrar tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları olayın detaylarını ortaya koydu.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir eczaneye girip, kasadaki paralar ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları çalan hırsız yakalandı. Daha önce 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen hırsız, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Serik ilçesi Kökez Mahallesi'ndeki bir eczanede yaşandı. Eczanenin arka odasında bulunan pencereden giren hırsız, satışı kontrole tabi ilaçların bulunduğu kasa ile kilitli çekmece içerisindeki bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Eczane sahibi sabah geldiğinde olayı fark ederek güvenlik kamerasından izleyip durumu polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde hırsızın ilaçları ve çekmecedeki paraları bir çantaya doldurduğu anlar yer aldı.

Olay sonrası polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin İ. B. olduğunu tespit edip yakaladı. "Hırsızlık" suçundan 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Elmalı Cezaevinden firar ettiği anlaşılan şahsın üst aramasında ise uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ. B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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