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Antalya'da düğünde bir çifte takı olarak yavru köpek hediye edildi

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Antalya'da gerçekleşen bir düğünde, çifte takı olarak yavru köpek hediye edildi. Bu ilginç hediye karşısında çok mutlu olan çiftin şaşkınlığı da kameralara yansıdı.

Antalya'da bir düğünden paylaşılan görüntüler izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Bir çifte, düğünde takı olarak yavru köpek hediye edildi.

Köpeğin hediye edildiği anları paylaşan gelin, paylaşımına "Siz alışmışsınız tabi düğünlerde para takanlara. Bana enik takılınca şaşırdınız tabi" notunu düştü.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, "Umarım satın alınmamış, sahiplenilmiştir" yorumunda bulundu.

Antalya'da düğünde bir çifte takı olarak yavru köpek hediye edildi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları10 Kaplan:

Nasıl anlarsan anla artık. Ah manyamis ülkem.

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