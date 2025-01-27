Antalya'da Drift Yapan Sürücülere Büyük Ceza

Antalya'nın Elmalı, Alanya ve Finike ilçelerinde jandarma ekiplerinin denetimlerinde drift yapan 4 sürücüye toplam 206 bin 412 TL ceza kesildi. Araçlar 60 gün trafikten men edilirken, ayrıca sürücülerin ehliyetleri geri alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Jandarma Trafik Timleri tarafından Elmalı, Alanya ve Finike ilçelerinde düzenlenen denetimlerde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 sürücü tespit edilerek yakalandı. Denetimlerde sürücülere toplam 206 bin 412 TL trafik cezası uygulanırken, 4 araç 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu - ANTALYA