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Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 575 Bin TL'lik Vurgun

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 575 Bin TL'lik Vurgun
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Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, bir vatandaşı dolandırarak 575 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldı. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da, telefonda kendisini İl Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıtıp, mağdurları kimlik bilgileriyle suç işlediği yönünde baskı altına alarak 575 bin TL dolandıran 2 şüpheli, güvenlik kamera görüntüleri ve detaylı çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da R.H. isimli bir vatandaşın, polis merkezine gelerek kendisini polis olarak tanıtan iki şahsın yönlendirmeleri sonucu yaklaşık 575 bin TL değerinde ziynet eşyasını teslim ettiğini bildirerek şikayetçi olması üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda, dolandırıcılık olayının yabancı uyruklu H.A.E.C. tarafından gerçekleştirildiği, yönlendirmeyi ise yabancı uyruklu M.A.'nın yaptığı tespit edildi. Ayrıca, M.A.'nın 2023 yılına ait farklı bir "nitelikli dolandırıcılık" olayına karıştığı da belirlendi.

Düzenlenen operasyonda cep telefonları ve sim kartları ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler H.A.E.C. ve M.A., nitelikli dolandırıcılık suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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