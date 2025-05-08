Antalya'da Direksiyon Hatası Feci Sonuçlandığı Kaza: Bir Ölü

Antalya'da araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yönlendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptığı kazada, arka koltukta bulunan ve sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için zamanla yarışarak uzun süre kalp masajı yaptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan D. (60) idaresindeki 07 ASR 078 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yönlendirme tabelalarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunanlara ilk yardımı sivil polis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle yoldaki araç trafiği başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için sivil polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Hayatta tutmak için zamanla yarıştılar

Feci kazada araç sürücüsü Turhan D. ile ön koltukta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. 2 yaralı, ihbarla verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arka koltukta bulunan ve emniyet kemeri takılı olmayan Muharrem Çırak'tan ise (50) ilk başta nabız alamayan sağlık ekipleri yaptıkları müdahale ile talihsiz adamı yeniden hayata döndürdü. Zamanla yarışan sağlık ekipleri Çırak'ı hayatta tutmak için yoğun çaba harcarken olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Çırak yol boyunca yapılan kalp masajı ve hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araç ise ekipler tarafından çekici yardımıyla otoparka çektirildi.

Kaza sırasında motosikleti ile aynı güzergahta ilerlemekte olan ve olaya şahit olan Alper Özdemir isimli vatandaş, "Gelirken aracın kontrolünü kaybeden arkadaş direğe çarptı. İlk yardım yaptım ama Allah büyük" dedi. - ANTALYA