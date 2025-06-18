Antalya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı

Antalya'da alt geçit çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı. Sürücü ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarıldı.

Muratpaşa ilçesi ile Kepez'i birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçidinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Feyza K.'nın (25) kullandığı 07 P 6186 plakalı Peugeot marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan araç takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönük vaziyette yaklaşık 30 metre sürüklenen araç içerisinde bulunan sürücüsünün yardımına o sırada yoldan geçen diğer sürücüler ve vatandaşlar yetişti. Güçlükle bulunduğu yerden çıkartılan Feyza K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan ve ters dönmüş şekilde alt geçit çıkışında duran araç nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. - ANTALYA