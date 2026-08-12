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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Manavgat'ta D-400 karayolunda seyir halindeki motosiklet devrildi. Sürücü İlayda K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın, yolun sıcak hava nedeniyle bozulması ve tekerin çukura girmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaza yaptı. Yaralı sürücü kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki İlayda K.'nın kullandığı 07 CFB 532 plakalı motosiklet, Gültepe Işıklı Kavşağı'nı geçtiği sırada devrildi. Kazada yaralanan sürücü İlayda K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, kazanın yolun sıcak havanın da etkisiyle bozuk olması sebebiyle motosikletin tekerinin çukurlaşan yere girerek, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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