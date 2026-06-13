Haberler

Uçurumun dibinde mahsur kaldı, AFAD'ın 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı

Uçurumun dibinde mahsur kaldı, AFAD'ın 8 saatlik operasyonuyla kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yürüyüşe çıktığı dağlık alanda yolunu kaybederek 200 metrelik uçurumun dibinde mahsur kalan Oğuz K., AFAD ekiplerinin 8 saatlik drone destekli ve iple erişim operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya'da yürüyüşe çıktığı dağlık alanda yolunu kaybederek 200 metrelik uçurumun dibinde mahsur kalan şahıs AFAD ekiplerinin 8 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkiinde meydana gelen olayda, bölgeye yürüyüş ve kamp yapmak amacıyla gelen Oğuz K. (38) sarp kayalık ve uçurum olan bölgede mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildiren Oğuz K'nın ihbarı ile olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ilk olarak Oğuz K.'nın yerinin belirlenmesi için termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

8 saatlik çalışma ile kurtarıldı

AFAD ekiplerinin yaptığı dron destekli arama sonucu yaklaşık 200 metrelik uçurumun dip kısmında mahsur kaldığı belirlenen Oğuz K.'yı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı. İple erişim teknikleri kullanılarak Oğuz K.'ya ulaşan ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen ve yüksek rakım nedeniyle soğuk havadan dolayı üşüdüğü gözlenen şahsa ekipler yanlarında bulunan yedek kıyafetlerden vererek ısınmasını sağladı. Oğuz K. AFAD ekiplerinin 8 saatlik çalışmasının ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi

MİT, vatandaşların korkulu rüyası olan şebekeyi çökertti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Messi'den alkış alan hareket! Tekerlekli sandalyedeki gazeteciyi geri çevirmedi

Kalabalığın arasında görünce dayanamadı! Yaptığına beğeni yağıyor
Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü