Antalya'da Çöp Kamyonuna Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde, çöp kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Yusuf Şamil Kıranşal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kalkan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Şamil Kıranşal idaresindeki 07 DBC 270 plakalı motosiklet, Kaş istikametinden Seydikemer istikametine ilerleyen S.K. idaresindeki 07 BNY 475 plakalı çöp toplama aracına arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Şamil Kıranşal ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıranşal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
