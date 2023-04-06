Çocukların sobanın üstüne koyduğu çakmak patladı! Yangında 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aileleri serada çalıştığı sırada evde bırakılan çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı. Yangında yaralanan 2 çocuktan 1 yaşındaki yabancı uyruklu Büşra Hammud, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangının, çocukların oynadıkları çakmağı sobanın üzerine koyması ve bu çakmağın patlaması sonucu çıktığı bildirildi.

Taşağıl Mahallesi, Karataşlar mevkiinde bulunan serada çalışan yabancı uyruklu Hüsam Hammud ve Muhammed Hammud seraya çalışmaya gitti. Bu sırada ikamet ettikleri seranın yanında bulunan 2 katlı evde yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler tarafından söndürülürken İslam Hammud (2) ve Büşra Hammud (1) isimli kız çocukları yaralandı.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı çocuklar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla önce Serik Devlet Hastanesine ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki Büşra Hammud hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SOBANIN ÜZERİNE ÇAKMAK KOYMUŞLAR

Yangının çocukların oynadıkları çakmağı yanmakta olan sobanın üzerine komaları ve çakmağın patlaması sonucunda çıktığı bildirildi.