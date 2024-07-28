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Antalya'da cep telefonu hırsızlığına karşı polis müdahalesi

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Antalya'da bir şahsın cep telefonunu çalan ve para talep eden 5 genç, polis ekiplerine neşter ve av baltası ile mukavemet gösterince ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Antalya'da bir şahsın cep telefonunu aldıkları ve karşılığında para talep ettikleri iddia edilen 5 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sivil polis ekiplerine de neşter ve av baltası ile mukavemet gösterince ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Konyaaltı Beach Park girişinde meydana geldi. İddiaya göre, denizde yüzen bir kişinin cep telefonu alan 5 genç telefon sahibinin durumu fark etmesinin ardından şahıslarla tartışmaya başladı. Telefonu sahibine geri vermek için sahibinden 4 bin TL para isteyen gençler, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sivil polislere de mukavemet gösterdi. Gençlerin sivil ekiplere neşter ve keser ile saldırması üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

5 genç ters kelepçe ile gözaltına alındı

Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen gençler polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Gençlerin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca vatandaşlar ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde bulunan kayaların arasında bir süre telefon aradılar. Sahilde yüzen ve yaşananlara şahit olan bir genç, "Telefonu çalmışlar, adam gelip telefonu elinden almaya çalışınca neşterle kendini kesmeye başladı. Adamın cebindeki parayı da almak istediler. Polisler geldi, onlara da saldırdılar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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