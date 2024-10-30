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Antalya'da Çakmaklıktan Yangın Çıkan Araç Kül Oldu

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Antalya'da bir otomobilin çakmaklıktan çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği olayda, araç sahibi durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangın, Aksu ilçesinde meydana geldi.

Çakmaklıktan çıkan yangın aracını küle çevirdi

ANTALYA - Antalya'da bir otomobil, çakmaklıktan çıktığı değerlendirilen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde saat 08.30 civarında meydana geldi. 07 BGG 565 plakalı Opel marka aracın çakmaklık bölümünden çıkan dumanı fark eden araç sahibi Hamide Durmuşer, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Market işletmecisi Hamide Durmuşer, "Marketi açmak için iş yerine geldim. Anahtarı evde unutunca geri döndüm almak için. Hareket halindeyken çakmaklıktan duman çıktığını gördüm. Küçük bir alev vardı. Etraftan su aramaya başladım. Suyu bulup gelene kadar ateş büyüdü, sonra da aracımın tamamı yandı" dedi.

Antalya'da Çakmaklıktan Yangın Çıkan Araç Kül Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA - 3.Sayfa

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