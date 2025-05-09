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Antalya'da Boya Atölyesinde Yangın: 12 Kişi Dumandan Etkilendi

Antalya'da Boya Atölyesinde Yangın: 12 Kişi Dumandan Etkilendi
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir boya atölyesinde çıkan yangında, çalışanlar yangını kontrol altına almaya çalışırken 12 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Antalya'da sanayi sitesindeki bir boya atölyesinde çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5006. Sokak'taki bir boya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede boya yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanlar, yangının büyümemesi için dükkandaki yanıcı maddeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Boya ve yanıcı malzemeleri çıkardılar

Yangın sırasında boya malzemelerini dışarı çıkaran iş yeri sahibi ve çalışanlar dahil 12 kişi dumandan etkilendi. Bazı çalışanların ellerinde ise yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda oksijen vererek müdahale etti.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan İsmail Güneş, "Yangını fark edince çatıya çıkarak söndürmeye çalıştık. İçeride bulunan araçları dışarı çıkartarak müdahale ettik ama söndüremedik. İtfaiye geldi, söndürdü. İçeride boya ve tiner gibi yanıcı malzemeler vardı, onlar yandı. Büyük oranda maddi zarar meydana geldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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