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Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

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Antalya'da, vatandaşlar boş arazide hareketsiz biçimde yatan bir kadını görünce polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Nermin Küçükzeybek olduğu belirlendi. Genç kadının yakınları gözyaşına boğuldu

Muratpaşa'da boş bir arazide hareketsiz yatan kadını gören mahalleli, sokakta başka bir konuyu araştıran Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerini durdurarak boş arazide hareketsiz yatan bir kadın olduğunu bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, olay yerine gittiğinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durum diğer birimlere de haber verilirken olay yerine savcı çağrıldı.

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, detaylı inceleme yaptığı esnada ölen kişinin Nermin Küçükzeybek olduğunu belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükzeybek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Bu esnada durumu haber alarak olay yerine gelen Nermin Küçükzeybek'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Küçükzeybek'in vücudunda herhangi bir kesici, delici alet ve darp yarası görülmedi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Nermin Küçükzeybek'in cezaevinden izinli çıktığı belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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