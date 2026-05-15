Alacak-verecek kavgasında öldürülen adamın oğlu konuştu: "Borç babamın değildi, suçsuz yere hunharca katledildi"

Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada 64 yaşındaki Sebahattin Küpeli hayatını kaybetti. Oğlu, babasının alacak-verecek meselesiyle ilgisi olmadığını, sadece iş yeri sahibinin akrabası olduğu için hedef alındığını söyledi. Cenaze İzmir'e gönderildi.

Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 64 yaşındaki şahsın oğlu, babasının olaydaki alacak-verecek meselesiyle ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Babam iş yeri sahibi B.D.'nin teyze çocuğuydu. Sadece bu yüzden hedef oldu" dedi. Şahsın cenazesi, defnedilmek üzere İzmir'e götürüldü.

Olay, saat 20.15 sıralarında Kepez ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Küpeli (64) ile B.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.T., yanındaki bıçakla Sebahattin Küpeli'yi boyun ve sırt kısmından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Küpeli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan şüpheli B.T. ise Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Babamın olaydaki borç meselesiyle ilgisi yoktu"

İzmir'de yaşadığını belirten Sebahattin Küpeli'nin oğlu, olayın iş yerindeki alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığını ancak babasının bu konuyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Babasının iş yeri sahibi B.D.'nin teyze çocuğu olduğunu belirten Küpeli, "Babam yaklaşık 15 gün önce çalışmak için Antalya'ya geldi. Emekli bir insandı. Sadece kurbanlık işi için kısa süreli çalışıyordu. Şüpheli, iş yerindeki alacak-verecek meselesi nedeniyle babamdan para istemiş. Babamın bu olayla hiçbir ilgisi yoktu" dedi.

"Babamı sırtından, boynundan ve karnından bıçaklamış"

Babasıyla kimsenin husumeti olmadığını ifade eden Küpeli, "Babamı tanıyan herkes onun ne kadar temiz bir insan olduğunu bilir. Karakolluk olmuşluğu, herhangi bir davası yoktu. Babamı hunharca katletti. Sırtından, boynundan ve karnından bıçaklayıp bırakmış. Bu vahşi bir cinayet. Bunun peşini bırakmayacağım. Olayı gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Sebahattin Küpeli'nin cenazesinin işlemlerin ardından defnedilmek üzere İzmir'e götürüldüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
