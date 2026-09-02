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Antalya'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Antalya’da kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı.

Antalya'da kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Dumlupınar Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 07 BDU 384 plakalı beton mikseri, kavşaktan sola dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen beton mikseri nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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