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İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler

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Antalya'da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı. Notu bırakan ve azmettiren 2 kişi yakalandı. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da özel bir bankadan kredi çekmek isteyen şahıslar istediklerini alamayınca banka müdürünün aracına tehdit notu ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bıraktı. Notu bırakan ve azmettiren 2 kişi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

BANKA MÜDÜRÜNÜN ARACINA TEHDİT NOTU BIRAKTILAR

Alınan bilgiye göre, özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan zarf bırakılarak tehdit edildi. Müştekinin tehdit edilmesi olayı ile ilgili Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda; bahse konu zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve kafasında motosiklet kaskı bulunan bisikletli şahsın C.E.T. olduğu ve şüpheliyi H.M.S. ve T.K. isimli şahısların azmettirdiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler "yağma suçuna teşebbüs'ten" adli makamlara sevk edildi. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Banka Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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