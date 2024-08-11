Antalya'da Azeri ve Türk iş adamlarına silahlı saldırı: 3 kişi tutuklandı

Antalya'da önceki gün Azeri ve Türk iş adamlarının uğradığı silahlı saldırıda saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayın azmettirici olduğu ileri sürülen 1 kişi tutuklanırken, şüphelilere yardım-yataklık etikleri belirlenen 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2207. Sokak'ta önceki gece Azeri asıllı Türk iş adamı Bahtiyar Muradov, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde iş yeri bulunan Türk iş adamı arkadaşı Diren Aygün'ün kullandığı araç ile seyir halindeyken takip edildiklerini fark etti. Aracı durdurarak Muradov ile birlikte otomobilin yanına giden Diren Aygün, otomobildekilerle bir süre konuştu. İddiaya göre otomobildekilerin kendilerini takip etmesini istemeleri üzerine takibe başlayan iş adamları, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradılar. Saldırganlar, önce yolcu konumunda oturan Azeri iş adamı Bahtiyar Muradov'u hedef aldı. Ancak Muradov kurşunlardan eğilerek kurtuldu. Silahlı saldırıda Diren Aygün ve arkadaşı Mehmet A. (25) bacaklarından yaralandı. Saldırıdan haberi olmayan bir kişinin cep telefonuyla kayda girdiği sırada silahlı saldırı anı kameralara da yansıdı.

3 kişi tutuklandı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliden 2'sini kısa sürede yakaladı. Operasyonu derinleştiren ekipler, saldırıyı azmettirdiği öne sürülen Bilal K. ile yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Durmuş A. ve Hayrullah K.'yı da gözaltına aldı. Bilal K. ve polisin operasyonu ile yakalanan saldırganlardan İlker S. ve Yasin T., çıkartıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayda yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Durmuş A. ile Hayrullah K. ise yurt dışı yasağı ve haftada bir imza ile adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ANTALYA