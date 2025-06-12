Antalya'da Asayiş Uygulamalarında 161 Kişi Tutuklandı

Antalya'da son bir haftada yürütülen asayiş uygulamalarında, aralarında cinayet, yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu bin 721 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 161 kişi tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından son bir haftada yürütülen çalışmalarda, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık başta olmak üzere birçok asayiş olayına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 270 bin 208 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, aranan 487 kişinin de aralarında bulunduğu toplam bin 721 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 161'i tutuklandı.

Uygulamalarda ayrıca 54 bin 119 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 16 araç ele geçirildi.

Konaklama ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimler kapsamında ise 194 geçici konaklama yeri ve 47 kiralık araç firması kontrol edildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan bir olaya işlem yapılırken, bu kapsamda 2 şahsa yönelik adli işlem başlatıldı.

Kabahatler Kanunu kapsamında ise farklı ihlallerden dolayı toplam 177 kişiye idari para cezası uygulandı. Yapılan çalışmalar sırasında 43 adet ateşli silah, 487 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 3 adet kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA