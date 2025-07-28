Antalya'da Aşağı Düden Şelalesi'nden Denize Düşen Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Aşağı Düden Şelalesi'nden denize düştüğü iddiasıyla ihbar edilen kişiyi arama çalışmaları, gece ara verilmesinin ardından sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Deniz polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve dalgıç ekipleri, karadan, denizden ve havadan geniş çaplı arama gerçekleştiriyor.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Aşağı Düden Şelalesi'nde bir kişinin falezden denize düştüğü yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İhbarcı, bir kişinin korkulukları aşarak şelale kenarına geçtiğini, ardından ayağa kalkarken dengesini kaybedip düştüğünü ve akıntıya kapıldığını ifade etti.

İtfaiye ekipleri, emniyet güçleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve deniz polisinin katıldığı gece aramalarında termal ve gece görüşlü dronlar kullanıldı. Şelalenin denize döküldüğü alan ile 40 metrelik falezlerin çevresi karadan, denizden ve havadan tarandı. Ancak yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamadı. Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına deniz polisi, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri, dalgıçlar ve AFAD'a bağlı ekipler katıldı. Dron destekli aramalarda hem deniz yüzeyi hem de falez dipleri detaylı şekilde inceleniyor.

Ekiplerin bölgede yoğun şekilde arama faaliyetini sürdürdüğü görülürken, arama kurtarma çalışmalarını gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA