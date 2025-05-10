Antalya'da Arı Sokması Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde arı sokması sonucu fenalaşan bir genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemin Şahinkaya (20) isimli genç kız, arı sokmasının ardından fenalaştı. Ailesi genç kızı hastaneye götürdü. Şahinkaya'nın ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve arıya alerjisi olduğu öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şahinkaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA