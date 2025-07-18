Antalya'da Apartmanda Elektrik Yangını: Panik Anları

Antalya'da üç katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın korkuttu. Elektrik kaynaklı çıktığı belirlenen yangında daire dumanla kaplandı, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Olay, merkez Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi 2187 Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Daireden yükselen dumanları fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dumanla kaplanan dairede yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülürken, olay sırasında dairede bulunanlar panik yaşadı.

Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken yangında kimse yaralanmadı, maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA