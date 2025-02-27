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Antalya'da Akaryakıt İstasyonuna Yakın Metruk Binada Yangın Çıktı

Antalya'da Akaryakıt İstasyonuna Yakın Metruk Binada Yangın Çıktı
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Antalya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna yakın olması nedeniyle paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Antalya'da bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan metruk binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan uzun zamandır atıl durumdaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kullanılmayan ve hemen bitişiğinde akaryakıt istasyonu bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çevreyi saran dumanları fark eden istasyon çalışanları yangın tüpü ile yangına müdahale etmek istedi. Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyümeden söndürüldü

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, hemen bitişiğinde tankerler ve akaryakıt istasyonu bulunan metruk iş yerinde çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri metruk yapının geniş bir alanı kaplaması nedeniyle diğer bölgelerde herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken ekipler duman tahliyesinin ardından bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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