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Antalya'da 74 Yaşındaki Adam Ahırda Baygın Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Antalya'da 74 Yaşındaki Adam Ahırda Baygın Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinin altındaki ahırda baygın bulunan 74 yaşındaki Ali Tan, hastaneye kaldırıldı ancak kalp krizi geçirdiği tahmin edilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinin altındaki ahırda baygın bulunan 74 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Çimenbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin altındaki ahıra hayvanlarına bakmaya inen Ali Tan (74) olduğu yere yığıldı. Tan eve çıkmayınca ahıra inen yakınları, yaşlı adamı baygın şekilde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber veren yakınları, Tan'ı özel bir araca alarak yola çıktı. Yolda ambulansa alınan yaşlı adam, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ali Tan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tan'ın kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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