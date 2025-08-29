Antalya'da 50 Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya'da son bir haftada 34 aranan şahıs ve 16 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah, çalıntı araç ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, kentte huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son 1 haftada yapılan çalışmalarda 34 aranan şahıs ile çeşitli suçlardan 16 olay şüphelisi olmak üzere toplam 50 şahıs yakalandı. Operasyon ve denetimlerde; 17 adet ateşli silah, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 çalıntı araç, 2 tescilsiz, yakalamalı, hacizli araç, 66 gram uyuşturucu, uyarıcı madde ile 5 bin 160 adet sentetik kannabinoid A4 maddesi ele geçirildi. - ANTALYA