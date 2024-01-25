Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 3 Katlı Binada Yangın: Evin Yatak Odası Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Antalya'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden aile üyeleri kendilerini dışarı atarken, yaşlı kadına ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yangın sonucunda evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Antalya'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangını görerek kendilerini dışarı atan aile üyelerinden yaşlı kadına ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 126 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Annesi Neslihan Ertuna (64) ile birlikte yaşayan Tuna Ertuna (25) uyudukları esnada yatak odasında duman çıktığını gördü. Ertuna, kendilerini dışarıya atarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bir anda büyüyerek evin yatak odasını sardı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, dumandan küçük çaplı etkilenen Neslihan Ertuna sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürürken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"Hızlı bir şekilde elimize hiçbir şey alamadan çıktık"

Yaşananları anlatan Tuna Ertuna, "Evde uyuyorduk bir anda yangın çıktı. Yangını görünce ailemi hemen dışarı çıkardım. Hızlı bir şekilde elimize hiçbir şey alamadan çıktık, sadece telefonumuzu alabildik. Kiracı olarak oturuyorduk, yaralanan yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratpaşa İtfaiye Antalya Olay İtfaiye Antalya Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Ödeme İste nedir, kimler kullanabilir? Ödeme İste sistemi nasıl çalışır? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title