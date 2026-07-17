Antalya'da yangında ev sahibi ve bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi ile bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın son katındaki dairede çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan ev sahibi Hasan Turan ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı