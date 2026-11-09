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Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Antalya'da Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde 7 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo 123 gram esrar, 232 adet sentetik hap ve 63 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı; 2 ruhsatsız tabanca ile 30 tabanca fişeği de bulundu.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede 7 şüpheli şahsın ikametine yapılan operasyonda 2 kilo 123 gram esrar ve çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda 2 kilo 123 gram esrar, 3 gram kokain, 232 adet sentetik hap (Gerica), 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edilen gelir, ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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