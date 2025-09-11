Antalya'da 3 Araçlı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Belek turizm yolunda meydana geldi. Hazar B.'nin kullandığı 07 BPY 773 plakalı hafif ticari araç ile Şaban B.'nin kullandığı 07 BNR 574 plakalı otomobil ve Vedat G.'nin kullandığı 07 YIJ 11 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sürücü Hazar B., Nadezhda A.(69), Kostantin G. (9) ile her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Emine G. ile Anise B. yaralandı. Kaza sonrası yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA