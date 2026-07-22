Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Korkuteli ilçesinde saat 21.40'da 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 98.77 kilometre derinliğinde meydana gelirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı