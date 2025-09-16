Haberler

Antalya'da 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Gazipaşa'da jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu Gazipaşa'da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güney Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

