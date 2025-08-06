Antalya'da 15 Dakika Arayla İki Motosiklet Kazası

Antalya'da 15 Dakika Arayla İki Motosiklet Kazası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 dakika arayla meydana gelen iki motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı ve izleyenleri gülümsetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı noktada 15 dakika arayla meydana gelen iki farklı kazada 1 kişi yaralandı. İki kazada da motosiklet ve otomobillerin göz göre çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde üzerinde 15 dakika arayla yaşanan 2 farklı kazanın meydana geliş şekilleri izleyenleri gülümsetti. Adeta ağır çekimde meydana gelen kazalarda 1 motosikletli yaralandı. İlk kazada Şeyh Şamil Caddesi'nde seyir halinde iken 8513 sokağa dönmek isteyen Halil G.'nin kullandığı 01 ARG 046 plakalı motosiklet ile cadde üzerinde seyir halindeki Berat E.'nin kullandığı 07 BSK 826 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berat E. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır çekim kazalar güvenlik kamerasında

Trafik ekiplerinin motosiklet kazasıyla ilgili işlemlerini sürdürdüğü esnada bu kez aynı kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Araçlarından inen otomobil sürücüleri, önemli bir hasarın olmadığını görünce yollarına devam ettiler. Her iki kaza da güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kazaların adeta ağır çekim gibi olduğu görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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