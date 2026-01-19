Yol kenarında ölü bulunan 14 yaşındaki çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da sabah saatlerinde yol kenarında 14 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Oğullarının cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Kez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'de meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. İsminin 14 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni polis ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Çalışkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi ve savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Oğullarının cenazesini teslim almak için gelen anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Gencin annesinin ayakta durmakta zorlandığı görülürken yakınları tarafından teselli edildi. Çalışkan'ın dün öğlen saatlerinde Varsak Aktoprak Mahallesinde bulunan evlerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden bir daha haber alınamadığı, saatin ilerlemesine rağmen ailesinin telefonlarına cevap vermemesi üzerine ailenin polis merkezine müracaatta kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA