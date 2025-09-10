Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında belediye yöneticileri ve iş insanlarının olduğu belirtiliyor.

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "rüşvet" soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı, şüpheli oğlu Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek 5 Temmuz'da tutuklanmıştı, eski gelini Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, kent estetiği daire başkanlığında müdür olarak çalışan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmıştı, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek'in 27 Temmuz'da yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alınıp 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Zuhal Böcek'le yurt dışı dönüşü görüştüğü iddia edilen G.T. de "suç delillerini gizlemek ve değiştirmek" suçlamasıyla 2 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise 20 Ağustos'ta tutuklanmıştı.