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Antalya-Burdur yolu Çubukbeli'nde takla atan otomobil ters döndü, sürücü yaralandı

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Antalya-Burdur yolu Çubukbeli'nde takla atan otomobil ters döndü, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya-Burdur yolu Çubukbeli'nde takla atan otomobil ters döndü, sürücü yaralandı
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Antalya-Burdur yolu Çubukbeli mevkiinde saat 11.30 sıralarında kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak ters döndü, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya-Burdur yolu üzerinde kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Antalya-Burdur yolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametine seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Taklalar atarak yol kenarına savrulan otomobil ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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