Antalya-Burdur Karayolunda Kaza: Tır Sürücüsü Sıkıştı

Antalya-Burdur Karayolunda Kaza: Tır Sürücüsü Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya-Burdur karayolu üzerindeki emniyet şeridinde bekleyen arızalı tıra çarpan kamyonet, tırın şoför kabinini devirdi. Uzun süren kurtarma çalışmaları sonrası tır sürücüsü kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya-Burdur karayolunda meydana gelen kazada, emniyet şeridinde bekleyen arızalı tıra arkadan çarpan kamyonet, tırın şoför kabinini devirdi. Kabinde sıkışan tır sürücüsü, uzun süren çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Burdur karayolu Bucak ilçesi Çamlaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde arızalı olarak bekleyen 15 PU 207 plakalı tıra, seyir halindeki 07 CCH 049 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın şoför kabini devrildi ve kabin içerisindeki sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası tır sürücüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Katar, İsrail-İran savaşında tarafını seçti

Katar dünyayı tedirgin eden savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Yatakta poz verdi, gizemli mesajıyla hayranlarını merakta bıraktı
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na verilen cezanın perde arkası ortaya çıktı

Ünlü oyunculara verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.