Antalya-Burdur Karayolunda Kaza: Tır Sürücüsü Sıkıştı

Antalya-Burdur karayolunda meydana gelen kazada, emniyet şeridinde bekleyen arızalı tıra arkadan çarpan kamyonet, tırın şoför kabinini devirdi. Kabinde sıkışan tır sürücüsü, uzun süren çalışmalar sonucu çıkarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Burdur karayolu Bucak ilçesi Çamlaraltı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde arızalı olarak bekleyen 15 PU 207 plakalı tıra, seyir halindeki 07 CCH 049 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın şoför kabini devrildi ve kabin içerisindeki sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası tır sürücüsü bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR