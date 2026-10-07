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Antalya Alanya'da otomobilden ses sistemi hırsızlığı iddiasıyla 2 çocuk tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Ekim'de park halindeki bir otomobilden amfi, 2 hoparlör ve teybi çaldıkları iddia edilen 17 ve 13 yaşındaki 2 çocuk jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobilden amfi, 2 hoparlör ve teybi çaldıkları iddia edilen 17 ve 13 yaşındaki 2 çocuk, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Ekim günü saat 15.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. A.U. isimli vatandaş, ikametinin önünde park halinde bulunan otomobilinin içerisindeki amfi, 2 hoparlör ve teybin yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya başvurdu. Araç içerisindeki ses sisteminin çalındığını belirten A.U., şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ve 9. JASAT Timi ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerin M.G. (17) ve O.Ö. (13) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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