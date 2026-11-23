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Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme tartışması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen Yasin Demir'in cenazesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde memleketi Erzincan'da defnedilecek.

Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek isteyen iki kişi ile Yasin Demir ve arkadaşı arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamit Ö. (24) ve K.G'yi (20) saklandıkları evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamit Ö. tutuklanırken, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Gümüşhane'nin Köse Belediye Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yasin Demir'in Belediye Başkanı Turgay Kesler'in dayısı olduğu belirtilerek başsağlığı mesajı yayımlandı.

Demir'in cenazesinin, 24 Kasım Salı günü Erzincan Terzibaba Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı