Antalya Alanya'da 71 yaşındaki şahıs pansiyon odasında ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir pansiyonda kalan 71 yaşındaki şahıs, odasında ölü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliği, pansiyon kayıtlarından tespit edildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon görevlileri, Nurettin Acar'dan (71) haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Pansiyon odasına giren ekipler, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan Acar'ın kimliği, pansiyon kayıt bilgileri üzerinden belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Acar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı