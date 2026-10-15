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Antalya Alanya'da 3 milyon 300 bin TL'lik dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı

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Antalya Alanya'da 3 milyon 300 bin TL'lik dolandırıcılıkta 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medyada yüksek kazanç vaatli yatırım ilanı üzerinden 3 milyon 300 bin TL dolandırıcılık iddiasıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden 3 milyon 300 bin TL dolandırıcılık olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya'da ikamet eden Y.A. isimli kişinin sosyal medya platformunda yüksek kazanç vaadiyle sunulan yatırım ilanını gördüğü ve ilanda belirtilen GSM numarası üzerinden iletişime geçtiği tespit edildi. Y.A.'nın, kendisine bildirilen farklı banka hesaplarına toplam 3 milyon 300 bin TL gönderdiği ve bu şekilde dolandırıldığı belirlendi.

6 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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