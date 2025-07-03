Antalya Aksu'da Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda yangın çıktı.

Aksu ilçesinde yerleşim alanına yakın bir ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanlarına yakın olması sebebiyle vatandaşlar da zeytin ağaçlarının dallarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için müdahale devam ediyor. - ANTALYA