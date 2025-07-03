Antalya Aksu'da Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

Antalya Aksu'da Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor
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Aksu ilçesinde yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda çıkan yangına, ekipler müdahale ediyor. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda yangın çıktı.

Aksu ilçesinde yerleşim alanına yakın bir ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanlarına yakın olması sebebiyle vatandaşlar da zeytin ağaçlarının dallarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için müdahale devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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